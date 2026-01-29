Liga Europy: Aston Villa - RB Salzburg. Relacja live i wynik na żywo

Aston Villa we wcześniejszych siedmiu rozegranych spotkaniach wygrała sześciokrotnie i tylko raz schodziła z boiska pokonana. Drużyna z Birmingham może być pewna awansu do 1/8 finału. Zawodnikiem trzeciej siły Premier League jest Matty Cash.

RB Salzburg kiepsko radzi sobie w tej edycji Ligi Europy, czego dowodem bilans tylko dwóch zwycięstw i pięciu porażek. Gigant z Austrii przed starciem z Aston Villą ma jednak szansę na awans do 1/16 finału. Warunkiem jest wygrana i szczęśliwy splot wydarzeń na innych boiskach.

Relacja live i wynik na żywo meczu Aston Villa - RB Salzburg na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport