Liga Europy: FC Porto - Rangers. Relacja live i wynik na żywo

FC Porto - Rangers to jeden z meczów 8. kolejki Ligi Europy. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

FC Porto przed ostatnią serię gier uzbierało 14 punktów, co dało portugalskiemu gigantowi dziewiąte miejsce. A to z kolei oznacza możliwość gry w 1/16 finału tych rozgrywek. Dopiero awans do czołowej ósemki pozwala dostać się bezpośrednio do 1/8 finału.

 

Piłkarzami ekipy z Półwyspu Iberyjskiego są Jakub Kiwior oraz Jan Bednarek. Ponadto niedawno do zespołu dołączył Oskar Pietuszewski, który być może dostanie szansę debiutu w Lidze Europy w fazie pucharowej.

 

Rangersi już przed ostatnią kolejką stracili szansę na awans do 1/16 finału, więc starcie z FC Porto jest dla nich wyłącznie o prestiż. Drużyna z Glasgow we wcześniejszych potyczkach uzbierała raptem cztery "oczka".

 

Relacja live i wynik na żywo meczu FC Porto - Rangers na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport
