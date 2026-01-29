Liga Europy: FC Porto - Rangers. Relacja live i wynik na żywo

FC Porto przed ostatnią serię gier uzbierało 14 punktów, co dało portugalskiemu gigantowi dziewiąte miejsce. A to z kolei oznacza możliwość gry w 1/16 finału tych rozgrywek. Dopiero awans do czołowej ósemki pozwala dostać się bezpośrednio do 1/8 finału.

Piłkarzami ekipy z Półwyspu Iberyjskiego są Jakub Kiwior oraz Jan Bednarek. Ponadto niedawno do zespołu dołączył Oskar Pietuszewski, który być może dostanie szansę debiutu w Lidze Europy w fazie pucharowej.

Rangersi już przed ostatnią kolejką stracili szansę na awans do 1/16 finału, więc starcie z FC Porto jest dla nich wyłącznie o prestiż. Drużyna z Glasgow we wcześniejszych potyczkach uzbierała raptem cztery "oczka".

KN, Polsat Sport