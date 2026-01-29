W sezonie 2025/2026 w Lidze Mistrzyń siatkarek występuje dwadzieścia drużyn, które podzielono na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów.



Pozostałe trzy miejsca w 1/4 finału uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z tych, które zajęły trzecie lokaty.



Polskę reprezentują trzy kluby. W grupie B grają PGE Budowlani Łódź, w grupie D - ŁKS Commercecon Łódź, a w grupie E - DevelopRes Rzeszów.



W meczu przed własną publicznością z czwartym zespołem poprzedniego sezonu włoskiej Serie A, Igorem Gorgonzolą Novara, ekipa Macieja Biernata wygrała tylko jednego seta. W rewanżu siatkarki Budowlanych Łódź czeka jeszcze trudniejsze zadanie.



Relacja live i wynik na żywo meczu Igor Gorgonzola Novara - PGE Budowlani Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.