W finale tegorocznej edycji Australian Open 2026, jeśli chodzi o zmagania tenisistek w singlu, dojdzie do wielkiego hitu. Aryna Sabalenka zmierzy się z Jeleną Rybakiną.

Dość powiedzieć, że obie tenisistki w tegorocznym turnieju nie straciły jeszcze seta. W półfinale Białorusinka wyeliminowała Ukrainkę Elinę Switolinę, natomiast reprezentantka Kazachstanu ograła Amerykankę Jessicę Pegulę. Wcześniej Rybakina pokonała Igę Świątek, wygrywając z Polką w ćwierćfinale.

Bez względu na wynik sobotniego finału, Rybakina w najnowszym notowaniu światowego rankingu awansuje na trzecie miejsce. Liderką jest Sabalenka, natomiast druga w zestawieniu jest Świątek.

Sabalenka - Rybakina. Kiedy finał Australian Open? O której godzinie?

Kiedy finał Australian Open Sabalenka - Rybakina? Decydujące spotkanie zostanie rozegrane w sobotę 31 stycznia. Godzina finału Australian Open, w którym Sabalenka zmierzy się z Rybakiną, to 09.30 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport