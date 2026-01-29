Sabalenka - Rybakina. Kiedy finał Australian Open 2026? O której godzinie?
W finale tegorocznej edycji Australian Open 2026, jeśli chodzi o zmagania tenisistek w singlu, dojdzie do wielkiego hitu. Aryna Sabalenka zmierzy się z Jeleną Rybakiną.
Dość powiedzieć, że obie tenisistki w tegorocznym turnieju nie straciły jeszcze seta. W półfinale Białorusinka wyeliminowała Ukrainkę Elinę Switolinę, natomiast reprezentantka Kazachstanu ograła Amerykankę Jessicę Pegulę. Wcześniej Rybakina pokonała Igę Świątek, wygrywając z Polką w ćwierćfinale.
Bez względu na wynik sobotniego finału, Rybakina w najnowszym notowaniu światowego rankingu awansuje na trzecie miejsce. Liderką jest Sabalenka, natomiast druga w zestawieniu jest Świątek.
Kiedy finał Australian Open Sabalenka - Rybakina? Decydujące spotkanie zostanie rozegrane w sobotę 31 stycznia. Godzina finału Australian Open, w którym Sabalenka zmierzy się z Rybakiną, to 09.30 polskiego czasu.