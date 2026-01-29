Sabalenka - Rybakina. Kiedy finał Australian Open 2026? O której godzinie?

Tenis

Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina to finał Australian Open 2026. Kiedy finał? O której godzinie mecz Sabalenka - Rybakina w finale Australian Open 2026?

Aryna Sabalenka pokazuje kciuk w górę w geście triumfu podczas meczu tenisowego.
fot. PAP
Sabalenka - Rybakina. Kiedy finał Australian Open 2026? O której godzinie finał?

W finale tegorocznej edycji Australian Open 2026, jeśli chodzi o zmagania tenisistek w singlu, dojdzie do wielkiego hitu. Aryna Sabalenka zmierzy się z Jeleną Rybakiną.

 

Dość powiedzieć, że obie tenisistki w tegorocznym turnieju nie straciły jeszcze seta. W półfinale Białorusinka wyeliminowała Ukrainkę Elinę Switolinę, natomiast reprezentantka Kazachstanu ograła Amerykankę Jessicę Pegulę. Wcześniej Rybakina pokonała Igę Świątek, wygrywając z Polką w ćwierćfinale.

 

Bez względu na wynik sobotniego finału, Rybakina w najnowszym notowaniu światowego rankingu awansuje na trzecie miejsce. Liderką jest Sabalenka, natomiast druga w zestawieniu jest Świątek.

Sabalenka - Rybakina. Kiedy finał Australian Open? O której godzinie?

Kiedy finał Australian Open Sabalenka - Rybakina? Decydujące spotkanie zostanie rozegrane w sobotę 31 stycznia. Godzina finału Australian Open, w którym Sabalenka zmierzy się z Rybakiną, to 09.30 polskiego czasu.

