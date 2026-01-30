PKO BP Ekstraklasa: Zagłębie Lubin - GKS Katowice. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Zagłębie Lubin - GKS Katowice to mecz 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Zagłębie Lubin - GKS Katowice na Polsatsport.pl.

Zagłębie kontra GKS to premierowy mecz PKO BP Ekstraklasy po zakończeniu zimowej przerwy. Pierwsza z wymienionych ekip znajduje się w zdecydowanie lepszy miejscu. Piłkarze klubu z Lubina w 18 kolejkach byli w stanie zgromadzić 28 punktów, przez co znajdują się w czołówce tabeli.

 

Tak dobrymi wynikami nie mogą pochwalić się zawodnicy zespołu z Katowic, którzy do tej pory nazbierali 20 "oczek". To oznacza, że plasują się w strefie spadkowej. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Zagłębie Lubin - GKS Katowice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

