Znamy wyniki losowania 1/16 finału Ligi Europy!

To drugi w historii sezon Ligi Europy po reformie związanej z wprowadzeniem tzw. fazy ligowej. W niej wystartowały 36 zespoły, których dorobek punktowy po rozegraniu ośmiu meczów znalazł się w jednej tabeli. Osiem czołowych drużyn uzyskało bezpośredni awans do 1/8 finału. Są nimi Olympique Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, FC Porto, Braga, SC Freiburg oraz AS Roma.

Wspomniane ekipy mogą spokojnie czekać na rozstrzygnięcia w 1/16 finału z udziałem klubów z miejsc 9-24. Tutaj znaleźli się m.in. Panathinaikos, Celtic, Fenerbahce, VfB Stuttgart oraz Nottingham. Nie zabrakło też tzw. kopciuszków takich jak Łudogorec i Brann.

Zasady losowania były bardzo proste. Drużyny ulokowane na pozycjach 9-10 mogły trafić jedynie na kogoś z lokat 23-24. Idąc tym tropem, zespoły z miejsc 11-12 były przypisane do tych z pozycji 21-22, a następnie 13-14 z 19-20 oraz 15-16 z 17-18. W przeciwieństwie do poprzedniej formuły Europa League, na tym etapie nie obowiązuje tzw. klucz geograficzny, a więc mogą trafić na siebie kluby z tego samego kraju.

Pierwsze mecze 1/16 finału zaplanowano na 19 lutego, natomiast rewanże na 26 lutego. Tegoroczny finał odbędzie się 20 maja w Stambule.

Wyniki losowania 1/16 finału Ligi Europy:

Dinamo Zagrzeb - Genk

Brann - Bolonia

Łudogorec - Ferencvaros

Celtic - VfB Stuttgart

Panathinaikos - Viktoria Pilzno

Fenerbahce - Nottingham

PAOK - Celta Vigo

Lille - Crvena Zvezda

