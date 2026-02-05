Jakub Wikłacz ma za sobą bardzo udany debiut w UFC. Polak wygrał na początku października z byłym mistrzem Bellatora Patchym Mixem, który - jak się okazało - po tej porażce został zwolniony. Dzięki temu zwycięstwu zrobiło się o nim głośno i teraz szybko wraca do klatki.

Rywalem 29-latka będzie Muin Gafurov, który rywalizuje w UFC od ponad dwóch lat. Początek miał nienajlepszy, gdyż przegrał dwie walki i wydawało się, że niebawem może stracić kontrakt.

Odbił się jednak dwoma zwycięstwami - z Kyung Ho Kangiem oraz Rinyą Nakamurą. Teraz przyjdzie mu się zmierzyć z naszym wirtuozem parteru.

Wikłacz - Gafurov. Kiedy walka UFC? O której godzinie?

Gala UFC Fight Night odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego. Starcie Wikłacz - Gafurov to drugi pojedynek tego wydarzenia, które rozpocznie się o północy. Tym samym obaj powinni wejść do klatki ok. godz. 23:30.

Transmisja będzie dostępna na antenie Polsatu Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.