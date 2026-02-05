Michał Oleksiejczuk prezentuje się ostatnio doskonale. Po porażkach z Michelem Pereirą, Kevinem Hollandem oraz Sharą Magomedovem odbił się w 2025 roku i wygrał dwa pojedynki. Najpierw znokautował Sedriquesa Dumasa, a potem posłał na deski Geralda Meerschaerta. Wielu fanów uważało nawet, że 30-latek zasłużył na miano najlepszego zawodnika roku w Polsce.

Kolejnym rywalem Oleksiejczuka będzie równie doświadczony Marc-Andre Barriault. Ten w ostatnich pięciu starciach poniósł aż cztery porażki, a w lipcu został wypunktowany przez Magomedova. Wcześniej dwukrotnie zmierzył się z polskimi zawodnikami i zanotował dwa zwycięstwa: z Krzysztofem Jotką oraz Oskarem Piechotą.

Oleksiejczuk - Barriault. Kiedy walka UFC? O której godzinie?

Gala UFC Fight Night odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego. Starcie Oleksiejczuk - Barriault to trzecia walka karty głównej, która rozpocznie się o godz. 2:00. Tym samym zawodnicy powinni wejść do klatki ok. godz. 3:00

Transmisja będzie dostępna na antenie Polsatu Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.