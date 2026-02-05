Atalanta, podobnie jak Juventus, rywalizuje obecnie na trzech frontach: ligowym, krajowego pucharu oraz w europejskich pucharach, a konkretnie w Lidze Mistrzów. Obie ekipy awansowały do fazy pucharowej Champions League, jednak nie bezpośrednio do 1/8 finału - o ten etap będą musiały powalczyć w barażach. "Starą Damę" czeka dwumecz z Galatasaray, natomiast zespół z Bergamo zmierzy się z Borussią Dortmund.

W Serie A lepiej wiedzie się podopiecznym Luciano Spallettiego, którzy plasują się na czwartej pozycji. Ekipa "La Dea" zajmuje w tym zestawieniu siódmą lokatę.

Zwycięzca czwartkowego starcia w półfinale trafi na lepszego z pary Bologna FC - SS Lazio. Przypomnijmy, że w zespole obrońców tytułu występuje Łukasz Skorupski, a do rzymian niedawno dołączył Adrian Przyborek z Pogoni Szczecin.

Relacja live i wynik na żywo meczu Atalanta - Juventus na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

ŁO, Polsat Sport