Brutalny nokaut! Tak wyglądała ostatnia walka Oleksiejczuka

Michał Oleksiejczuk ma za sobą doskonały 2025 rok. Według wielu fanów był nawet najlepszym zawodnikiem w polskim MMA. Najpierw znokautował przecież w kwietniu Sedriquesa Dumasa. Następnie posłał za to w sierpniu na deski Geralda Meerschaerta.

Od samego początku starcia z 38-latkiem Polak wywierał presję. Szybko udało mu się obronić pierwszą próbę obalenia. Mimo to Amerykanin postanowił położyć się na plecach i zaprosił rywala do walki w parterze. Oleksiejczuk nie miał zamiaru rezygnować z boksu.

Nie dość, że był dużo szybszy, to widać było dużą kontrolę. Nie podpalał się, odpierał również kolejne próby obalenia. I kolejnymi ciosami trafiał rywala. Ten chciał doprowadzić do klinczu. Ale nieskutecznie.

Amerykanin słabł coraz bardziej, aż w końcu Oleksiejczuk wyprowadził znakomitą kombinację, po której Meerschaert runął na deski. Tym razem Polak nie zawahał się, dopadł do rywala i po kilku bardzo mocnych uderzeniach sędzia przerwał walkę.

Karta walk UFC Fight Night 266:

Walka wieczoru:

135 lb: Mario Bautista (16-3) vs. Vinicius Oliveira (23-3)

Karta główna (od godziny 02:00)

125 lb: Amir Albazi (17-2) vs. Kyoji Horiguchi (35-5)

265 lb: Rizvan Kuniev (12-3-1) vs. Jailton Almeida (22-4)

185 lb: Michał Oleksiejczuk (21-9) vs. Marc-Andre Barriault (17-10)

135 lb: Farid Basharat (14-0) vs. Jean Matsumoto (17-1)

205 lb: Dustin Jacoby (21-9-1) vs. Julius Walker (7-1)

Karta wstępna (od godziny 23:00)

170 lb: Daniil Donchenko (13-2) vs. Alex Morono (24-12, 1NC)

115 lb: Bruna Brasil (11-5-1) vs. Ketlen Souza (15-6)

135 lb: Said Nurmagomedov (18-5) vs. Javid Basharat (14-2)

125 lb: Wang Cong (8-1) vs. Eduarda Moura (12-1)

135 lb: Muin Gafurov (20-6) vs. Jakub Wikłacz (17-3-2)

135 lb: Klaudia Syguła (7-2) vs. Priscila Cachoeira (13-7)

Gala UFC Fight Night 266 z udziałem trójki Polaków w sobotę. Początek od godziny 23:00. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.