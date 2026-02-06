Europejski Puchar Narodów: Polska - Ukraina. Relacja live i wynik na żywo

Polska - Ukraina to mecz w ramach Europejskiego Pucharu Narodów w hokeju. Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Ukraina na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:00.

EPN to nowy format rywalizacji, wprowadzony w tym sezonie. Prowadzona przez trenera Pekkę Tirkkonena polska drużyna wygrała takie zawody w Sosnowcu i Budapeszcie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Siedem goli w meczu Polaków. Porażka na otwarcie turnieju

 

Polacy w pierwszej kolejce ulegli Słoweńcom 3:4. Szansą na rehabilitację będzie mecz z Ukrainą. Dla naszej kadry są to przygotowania do mistrzostw świata dywizji 1A, które odbędą się w maju w Sosnowcu.

 

Ostatni mecz między obiema ekipami padł łupem Ukraińców, którzy pokonali Biało-Czerwonych 4:1 w ramach mistrzostw świata dywizji 1A. Honorową bramkę dla Polaków zdobył wówczas Alan Łyszczarczyk.

 

JZ, Polsat Sport
