Europejski Puchar Narodów: Polska - Ukraina. Relacja live i wynik na żywo
Polska - Ukraina to mecz w ramach Europejskiego Pucharu Narodów w hokeju. Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Ukraina na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:00.
EPN to nowy format rywalizacji, wprowadzony w tym sezonie. Prowadzona przez trenera Pekkę Tirkkonena polska drużyna wygrała takie zawody w Sosnowcu i Budapeszcie.
ZOBACZ TAKŻE: Siedem goli w meczu Polaków. Porażka na otwarcie turnieju
Polacy w pierwszej kolejce ulegli Słoweńcom 3:4. Szansą na rehabilitację będzie mecz z Ukrainą. Dla naszej kadry są to przygotowania do mistrzostw świata dywizji 1A, które odbędą się w maju w Sosnowcu.
Ostatni mecz między obiema ekipami padł łupem Ukraińców, którzy pokonali Biało-Czerwonych 4:1 w ramach mistrzostw świata dywizji 1A. Honorową bramkę dla Polaków zdobył wówczas Alan Łyszczarczyk.
