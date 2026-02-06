PKO BP Ekstraklasa: Korona Kielce - Zagłębie Lubin. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Korona Kielce - Zagłębie Lubin to mecz w ramach 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Korona Kielce - Zagłębie Lubin na Polsatsport.pl. Początek w piątek o godzinie 18:00.

Korona Kielce znakomicie rozpoczęła rundę wiosenną po pokonaniu na wyjeździe Legii Warszawa. Teraz rywalem będzie Zagłębie Lubin, którego Jacek Zieliński nie zamierza jednak lekceważyć. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Transferowy hit! Gwiazda reprezentacji Polski zagra w AC Milan

 

- Jestem przekonany, że czeka nas trudny mecz z bardzo zmobilizowanym przeciwnikiem. Natomiast my mamy taki pozytywny kop po meczu w Warszawie - wyznał, cytowany przez PAP. Gospodarze będą mieli jeszcze większe szanse na wygraną, gdyż do gry wracają nieobecni ostatnio Stjepan Davidovic i Wiktor Popow. 

 

Zagłębie przystąpi do tego starcia w nienajlepszych nastrojach. Przed tygodniem piłkarze Leszka Ojrzyńskiego polegli na własnym stadionie z GKS-em Katowice. Wiele wskazuje na to, że po raz kolejny w kadrze meczowej zabraknie Kajetana Szmyta, który ma przenieść się do Jagiellonii Białystok.

 

Mecz Korona Kielce - Zagłębie Lubin odbędzie się w piątek 6 lutego. Początek o godz. 18:00. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

HP, PAP
EKSTRAKLASAKORONA KIELCEPIŁKA NOŻNAZAGŁĘBIE LUBIN

