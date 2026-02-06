PKO BP Ekstraklasa: Korona Kielce - Zagłębie Lubin. Relacja live i wynik na żywo

Korona Kielce znakomicie rozpoczęła rundę wiosenną po pokonaniu na wyjeździe Legii Warszawa. Teraz rywalem będzie Zagłębie Lubin, którego Jacek Zieliński nie zamierza jednak lekceważyć.

- Jestem przekonany, że czeka nas trudny mecz z bardzo zmobilizowanym przeciwnikiem. Natomiast my mamy taki pozytywny kop po meczu w Warszawie - wyznał, cytowany przez PAP. Gospodarze będą mieli jeszcze większe szanse na wygraną, gdyż do gry wracają nieobecni ostatnio Stjepan Davidovic i Wiktor Popow.

Zagłębie przystąpi do tego starcia w nienajlepszych nastrojach. Przed tygodniem piłkarze Leszka Ojrzyńskiego polegli na własnym stadionie z GKS-em Katowice. Wiele wskazuje na to, że po raz kolejny w kadrze meczowej zabraknie Kajetana Szmyta, który ma przenieść się do Jagiellonii Białystok.

Mecz Korona Kielce - Zagłębie Lubin odbędzie się w piątek 6 lutego. Początek o godz. 18:00. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

HP, PAP