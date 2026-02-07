Betclic 1 Liga: Znicz Pruszków - Wieczysta Kraków. Relacja live i wynik na żywo

Znicz Pruszków - Wieczysta Kraków to starcie 20. kolejki Betclic 1 Ligi. Oba zespoły w tabeli znajdują się na dwóch różnych biegunach.

Wyżej, bo na szóstym miejscu z dorobkiem 30 punktów, plasuje się Wieczysta. Krakowianie tracą tylko trzy "oczka" do drugiej lokaty, która daje bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy.

Znicz natomiast w stawce znajduje się dalej - na ostatniej bezpiecznej pozycji, czyli 15. Gospodarze mają 17 punktów, a cztery przewagi nad strefą spadkową.

Drużyny Znicza i Wieczystej mierzyły się w tym sezonie 1 Ligi 1 sierpnia ubiegłego roku. Wtedy ekipa z Krakowa triumfowała aż 4:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Znicz Pruszków - Wieczysta Kraków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

JC, Polsat Sport