PKO BP Ekstraklasa: Górnik Zabrze - Lech Poznań. Relacja live i wynik na żywo

Piłkarze Lecha Poznań od dwóch porażek rozpoczęli drugą część ligowego sezonu. Trener Niels Frederiksen wierzy jednak, że jego zespół nadal ma szansę na obronę tytułu. - Ten dystans nie jest tak duży, ale musimy zacząć wygrywać - powiedział.

"Kolejorz" przegrał w sobotę u siebie z Lechią Gdańsk 1:3, a trzy dni później w Gliwicach uległ Piastowi 0:1 w zaległym meczu 4. kolejki. Poznaniacy do liderujących Wisły Płock i Górnika Zabrze tracą już siedem punktów.

W dziewięciu ostatnich starciach Lech wygrał tylko raz, kiedy 23 listopada pokonał Radomiaka 4:1. Frederiksen jest przekonany, że jego podopieczni w końcu się przełamią.

- Jestem w miarę spokojny, jak spoglądam na nasze statystyki, przede wszystkim z ostatniego meczu, bo był on lepszy niż ten z Lechią. To nie jest możliwe grać ileś meczów, w których kreujesz mnóstwo sytuacji i nie strzelasz bramek. Tym bardziej, że mamy wielu jakościowych zawodników w składzie. Jak oglądam nasze mecze, to staram się rysować linię pomiędzy tym, jak gramy a osiągniętym wynikiem. Jeśli będziemy podnosić naszą grę na wyższy poziom, to wyniki też się w końcu zmienią - zapewnił szkoleniowiec.

"Lechici" pierwszych punktów w tym roku szukają w Zabrzu. Trener Lecha chwalił przeciwnika, który rozgrywa bardzo dobry sezon.

- Górnik zajmuje aktualnie drugie miejsce w lidze, ale różnica punktowa pomiędzy liderem a dziewiątą lokatą jest niewielka. Spodziewamy się jednak podobnego meczu co ostatnio. Myślę, że rywale spróbują zaatakować nas wysoko, tym bardziej że mają jakość w zespole, zwłaszcza w ataku, gdzie dysponują dużą szybkością i dobrym napastnikiem. Nasza taktyka będzie jednak taka, jaka była przez ostatnie półtora roku. Będziemy starać się kontrolować grę piłką, dyktować warunki gry i tworzyć sytuacje - wyjaśnił.

PAP, JC, Polsat Sport