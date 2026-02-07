PKO BP Ekstraklasa: Jagiellonia Białystok - Motor Lublin. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Jagiellonia Białystok - Motor Lublin to spotkanie 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - Motor Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

Jagiellonia Białystok - Motor Lublin to starcie 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Sytuacja obu drużyn w tabeli rozgrywek wygląda inaczej.

 

ZOBACZ TAKŻE: To on zastąpi Pietuszewskiego? Jagiellonia ogłosiła transfer

 

"Duma Podlasia" ma dotychczas na swoim koncie 18 spotkań i 32 punkty. Taki dorobek daje obecnie podopiecznym Adriana Siemieńca trzecie miejsce.

 

Lublinianie znajdują się dalej w stawce. W 19 meczach zdobyli 24 "oczka", dzięki czemu plasują się na dziesiątej lokacie.

 

Zespoły Jagiellonii i Motoru mierzyły się w tym sezonie Ekstraklasy 14 grudnia ubiegłego roku. Wtedy w Lublinie rywalizacja zakończyła się remisem 1:1.

 

PAP, JC, Polsat Sport
