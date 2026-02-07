PlusLiga: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Energa Trefl Gdańsk. Relacja live i wynik na żywo

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Energa Trefl Gdańsk to starcie 20. kolejki PlusLigi. Oba zespoły znajdują się w środkowej części tabeli rozgrywek.

Wyżej, bo na siódmym miejscu z dorobkiem 29 punktów, jest Trefl. W ostatnim spotkaniu gdańszczanie musieli uznać wyższość jednego z kandydatów do medali - PGE Projektu Warszawa, który triumfował w trzech setach.

Kędzierzynianie natomiast plasują się na dziewiątej lokacie z 26 "oczkami" na koncie. Do dającego udział w play-offach ósmego miejsca tracą jeden punkt. Poprzednio niespodziewanie ulegli ekipie Barkomu Każany Lwów (2:3).

ZAKSA i Trefl mierzyły się już w tym sezonie PlusLigi. 24 listopada ubiegłego roku lepsi w pięciu partiach na własnym terenie byli gdańszczanie.

Relacja live i wynik na żywo meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Energa Trefl Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.

JC, Polsat Sport