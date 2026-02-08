ATP w Montpellier: Adrian Mannarino - Felix Auger-Aliassime. Relacja live i wynik na żywo

W półfinałach Mannarino pokonał Amerykanina Martina Damma 1:6, 6:3, 6:4. Z kolei najwyżej rozstawiony w imprezie Kanadyjczyk wygrał z innym Francuzem Titouanem Droguetem 6:4, 6:7 (5-7), 6:1.

37-letni Mannarino miał trudny początek sezonu i przed przyjazdem do Montpellier nie wygrał ani jednego meczu. Zagra jednak w finale, swoim pierwszym od listopada 2023 roku, kiedy to wygrał turniej w Sofii. Będzie to 16. mecz o tytuł w jego karierze.

Francuz miał trudności z odnalezieniem sposobu na serwis wysokiego Amerykanina (2,03 m), który przez długi czas kontrolował przebieg meczu. Damm, notowany na 160. miejscu w światowym rankingu, w pierwszej rundzie zwyciężył rozstawionego z numerem siódmym Huberta Hurkacza 7:6 (7-5), 6:4.

W drugim półfinale Titouan Droguet (150. ATP) zmusił Felixa Auger-Aliassime'a do rozegrania trzeciego seta. Jednak Francuz, dla którego był to pierwszy półfinał w cyklu i pierwszy mecz z graczem z pierwszej dziesiątki, ostatecznie nie sprostał najwyżej rozstawionemu zawodnikowi w turnieju, który nie stracił serwisu przez cały mecz.

Wyniki półfinałów:

Adrian Mannarino (Francja) - Martin Damm (USA) 1:6, 6:3, 6:4

Felix Auger-Aliassime (Kanada, 1) - Titouan Droguet (Francja) 6:4, 6:7 (5-7), 6:1.

IM, PAP