Betclic 1. Liga: Polonia Warszawa - Stal Mielec. Relacja live i wynik na żywo

Polonia w tym sezonie rywalizacji na drugim najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce nie jest w stanie złapać stabilnej formy. Klub ze stolicy po 19 spotkaniach ma na swoim koncie osiem zwycięstw, sześć remisów i pięć porażek. Nic zatem dziwnego, że znajduje się w środkowej części tabeli.

Stal nie może pochwalić się nawet takimi wynikami. Piłkarze ekipy z Mielca w 19 starciach na zapleczu PKO BP Ekstraklasy potrafili zgromadzić zaledwie 13 punktów. Plasują się tym samym w strefie spadkowej, a do bezpiecznego miejsce brakuje im czterech punktów.



Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:00.

AA, Polsat Sport