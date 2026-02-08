Betclic 1. Liga: Polonia Warszawa - Stal Mielec. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Polonia Warszawa - Stal Mielec to mecz 20. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - Stal Mielec na Polsatsport.pl.

Polonia w tym sezonie rywalizacji na drugim najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce nie jest w stanie złapać stabilnej formy. Klub ze stolicy po 19 spotkaniach ma na swoim koncie osiem zwycięstw, sześć remisów i pięć porażek. Nic zatem dziwnego, że znajduje się w środkowej części tabeli.

 

ZOBACZ TAKŻE: Podział punktów w Łodzi. Wisła Kraków dogoniła rywali

 

Stal nie może pochwalić się nawet takimi wynikami. Piłkarze ekipy z Mielca w 19 starciach na zapleczu PKO BP Ekstraklasy potrafili zgromadzić zaledwie 13 punktów. Plasują się tym samym w strefie spadkowej, a do bezpiecznego miejsce brakuje im czterech punktów.


Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:00.

AA, Polsat Sport
