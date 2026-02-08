Betclic 1. Liga: Puszcza Niepołomice - Górnik Łęczna. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Puszcza Niepołomice - Górnik Łęczna to mecz 20. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Puszcza Niepołomice - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl.

Puszcza nie wygrała żadnego ze swoich trzech poprzednich starć na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Po triumfie nad ŁKS-em Łódź na początku listopada, ekipa z Niepołomic przegrała z Miedzią Legnica i Ruchem Chorzów, natomiast punktami podzieliła się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. 

 

Górnik, który plasuje się na samym dnie ligowej tabeli, będzie próbować zakończyć jeszcze gorszą serię. Zespół z Łęcznej nie przechylił szali zwycięstwa na swoją stronę od siedmiu starć z rzędu. Górnik ostatni raz wygrał na początku października, triumfując nad Miedzą Legnica.


Relacja live i wynik na żywo meczu Puszcza Niepołomice - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

 

 

