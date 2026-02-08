Betclic 1. Liga: Ruch Chorzów - Śląsk Wrocław. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Ruch Chorzów - Śląsk Wrocław to mecz 20. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Ruch Chorzów - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl.

Ruch w tym sezonie nie jest w stanie utrzymać stabilnej formy. Piłkarze klubu z Chorzowa po 19 rozegranych spotkaniach mają na swoim koncie osiem zwycięstw, sześć remisów i pięć porażek, przez co plasują się w środkowej części tabeli.

 

Śląsk natomiast przed przerwą nie prezentował się najlepiej, jeżeli chodzi o zmagania na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Ekipa z Wrocławia nie wygrała ani jednego ze swoich ostatnich pięciu spotkań w Betclic 1. Lidze.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Ruch Chorzów - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:30.

AA, Polsat Sport
