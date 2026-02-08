Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk?

Gościem Przemysława Iwańczyka w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie kardiolog sportowy, prof. Łukasz Małek.



Tematem rozmowy będzie serce sportowca, wpływ wysiłku na organizm i sposoby na to, jak długo cieszyć się dobrym zdrowiem.



Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.

