Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk?
Czas na kolejny Polsat Sport Talk. Transmisja w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.
Gościem Przemysława Iwańczyka w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie kardiolog sportowy, prof. Łukasz Małek.
Tematem rozmowy będzie serce sportowca, wpływ wysiłku na organizm i sposoby na to, jak długo cieszyć się dobrym zdrowiem.
