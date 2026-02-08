Niestety. Polski mistrz świata bez awansu na igrzyskach
Polscy snowboardziści nie awansowali do 1/8 finału slalomu giganta równoległego zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. Michał Nowaczyk zajął w Livigno 23. miejsce, a Oskar Kwiatkowski był 28. Kwalifikacje wygrał reprezentant gospodarzy Roland Fischnaller.
W pierwszym przejeździe lepiej z Polaków wypadł Kwiatkowski, plasując się w środku stawki. Mistrz świata z 2023 roku popełnił jednak w drugiej próbie kilka błędów i uzyskał łączny czas 1.28,70. Nowaczyk był szybszy od niego o 0,62 s.
ZOBACZ TAKŻE: Lindsey Vonn mocno odpowiedziała dziennikarzowi! „Nie znasz historii, nie wyciągaj wniosków”
Najszybciej pojechał Fischnaller - 1.25,13, wyprzedzając swojego rodaka Aarona Marcha - 1.26,08 oraz Austriaka Benjamina Karla - 1.26,49.
Wyścigi 1/8 finału mają się rozpocząć o godz. 13.24. W rywalizacji kobiet na tym etapie wystąpi Aleksandra Król-Walas.Przejdź na Polsatsport.pl