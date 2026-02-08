PKO BP Ekstraklasa: GKS Katowice - Widzew Łódź. Relacja live i wynik na żywo

GKS Katowice - Widzew Łódź to mecz 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Widzew Łódź na Polsatsport.pl.

GKS w tym sezonie rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce gra "w kratkę". Piłkarze klubu z Katowic po 18 rozegranych spotkaniach mają na swoim koncie siedem zwycięstw, dwa remisy i dziewięć porażek. Z 23 puntami plasują się w dolnej połowie tabeli.

 

Forma Widzewa dla wielu może być zaskoczeniem. Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie klub z Łodzi poczynił kilka transferów, których koszt już dawno przekroczył dziesięć milinów euro. Mimo to Widzew nadal znajduje się w strefie spadkowej z zaledwie 20 zdobytymi "oczkami" w 19 starciach. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Widzew Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

AA, Polsat Sport
