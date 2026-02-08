Pogoń zremisowała z Termaliką. Greenwood i Kurzawa w akcji

Sporo zmian, w porównaniu z przegranym przed tygodniem meczem w Lublinie (1:2), wprowadził trener Pogoni Thomas Thomasberg. W meczowym składzie nie było Attilli Szalaia (uraz), a na ławce rezerwowych pozostał Musa Juwara. Ale przede wszystkim portowa defensywa wróciła do gry w czwórkę. Toteż na środek obrony powrócił Leonardo Borges, a na środek pomocy Mor N'Diaye.

ZOBACZ TAKŻE: Moder wrócił do pierwszego składu. Od razu asysta

Jeszcze większej rewolucji w składzie dokonał Marcin Brosz, sadzając na ławce czwórkę ofensywnych graczy: Rafała Kurzawę, Macieja Zapolnika (obaj weszli tuż po przerwie), Jesusa Jimeneza i Sergia Guerrero.

Oba zespoły niezmiernie potrzebowały punktów. Pogoń po inauguracyjnej porażce z Motorem znalazła się tuż nad kreską spadkową. Natomiast Bruk-Bet ciągle zamyka tabelę. W pierwszej części widać było, większy animusz jest po stronie gospodarzy, którzy dążyli do zdobycia prowadzenia. Pierwszy raz piłka w siatce Adriana Chovana znalazła się w 14. minucie, gdy Słowaka przelobował z bliska Dmitrios Keramitis. Jednak analiza VAR stwierdziła spalonego.

20 minut później Kamil Grosicki zagrywał prostopadle w pole karne, a piłkę ręką po drodze zatrzymał Arkadiusz Kasperkiewicz. Do rzutu wolnego podszedł Sam Greenwood i Chovan tylko popatrzył, jak piłka przelatująca nad murem wpadła do jego siatki.

W drugiej połowie role się odwróciły. Kurzawa i Zapolnik dali gościom sygnał do ataku i to Bruk-Bet miał zdecydowanie więcej sytuacji bramkowych.

W 51. min Valentin Cojocaru przeniósł nad poprzeczkę strzał Zapolnika. Potem, w krótkim odstępie czasu, na bramkę gospodarzy strzelali Gabriel Isik, Maorgan Fassbender i ponownie Zapolnik. Bramkarz Pogoni jednak zachowywał czyste konto. Aż do 82. minuty. Wówczas Kurzawa wpadł z prawej strony w polek karne. Mimo ostrego kąta oddał strzał, który Cojocaru obronił nogami, ale dobitka niedawnego pomocnika Pogoni wpadła pod poprzeczkę.

Strzelec bramki nie manifestował wprawdzie radości, za to kibice gospodarzy głośno skandowali nazwisko obecnego gracza Bruk-Betu, wyrażając podziękowania za lata gry w barwach Dumy Pomorza. Po golu wyrównującym Pogoń wprawdzie próbowała zawiązać akcje ofensywne, ale nie stworzyła już sobie dogodnej sytuacji, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Pogoń Szczecin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Sam Greenwood (36-wolny), 1:1 Rafał Kurzawa (83).

Żółta kartka - Pogoń Szczecin: Fredrik Ulvestad, Valentin Cojocaru, Danijel Loncar. Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Krzysztof Kubica, Maciej Ambrosiewicz.

Sędzia: Mateusz Piszczelok (Katowice). Widzów: 10 807.

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Dimitrios Keramitsis, Leo Borges (81. Hussein Ali), Leonardo Koutris (70. Danijel Loncar) - Sam Greenwood (70. Kacper Smoliński), Fredrik Ulvestad, Jose Pozo (70. Karol Angielski), Mor N'Diaye - Kamil Grosicki (84. Musa Juwara), Paul Mukairu.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Adrian Chovan - Arkadiusz Kasperkiewicz, Gabriel Isik, Bartosz Kopacz - Damian Hilbrycht (80. Jesus Jimenez), Krzysztof Kubica (80. Sergio Guerrero), Maciej Wolski (61. Radu Boboc), Wojciech Jakubik (46. Rafał Kurzawa) - Maciej Ambrosiewicz, Morgan Fassbender - Ivan Durdov (46. Kamil Zapolnik).

PI, PAP