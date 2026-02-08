WTA w Dosze: Magda Linette - Sonay Kartal. Relacja live i wynik na żywo

Linette przed zmaganiami w Katarze brała udział w Australian Open. Pochodząca z Poznania zawodniczka zdołała dotrzeć do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. Lepsza od niej na tym etapie rywalizacji okazała się Karolina Muchova. Czeszka pokonała Polkę w dwóch setach, tracąc w tym czasie zaledwie dwa gemy.

Kartal, czyli najbliższa przeciwniczka Linette, do turnieju w Dosze dostała się poprzez kwalifikacje. W finale zmagań o awans do głównej drabinki jej wyższość musiała uznać Kimberly Birrell.

Warto zaznaczyć, że Linette i Kartal jeszcze ani razu nie stanęły naprzeciwko siebie w oficjalnym meczu. Polka plasuje się na 39. miejscu w rankingu WTA, natomiast Brytyjka jest 61.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Sonay Kartal na Polsatsport.pl.

AA, Polsat Sport