Zmiana u Huberta Hurkacza! Polak zmienił partnera

Dla polskiego tenisisty turniej w Rotterdamie będzie okazją do odbudowy formy po nieudanych zawodach we francuskim Montpellier. Hurkacz przegrał tam w pierwszej rundzie z Martinem Dammem. W singlowych zmaganiach w pierwszej rundzie na Polaka czeka już Kazach - Aleksander Bublik, który jest rozstawiony z trójką.

To jednak nie koniec emocji z udziałem Polaka, bowiem zagra on również w deblu i jak się okazuje - zmienił partnera na czas tych zawodów. Pierwotnie Hurkacz miał zagrać w parze ze wspomnianym Bublikiem jednak jego partnerem w Holandii będzie Karen Chaczanow.

Rywalami Hurkacza i Chaczanowa będą Francisco Cabral oraz Lucas Miedler. Przy ewentualnym zwycięstwie czeka ich starcie z lepszymi rywalizacji Mark Wallner/Jakob Schnaitter - Kevin Krawietz/Tim Puetz.

Polsat Sport