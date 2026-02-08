Zmiana u Huberta Hurkacza! Polak zmienił partnera

Tenis

Hubert Hurkacz zagra w deblowym turnieju ATP w Rotterdamie w parze z Karenem Chaczanowem. Pierwotnie polski tenisista miał rywalizować w duecie z Aleksandrem Bublikiem, który będzie jego rywalem również w singlu.

Hubert Hurkacz siedzi obok kobiety w białej czapce z daszkiem, oboje patrzą w stronę mikrofonów.
Fot. PAP
Hubert Hurkacz zagra w deblu w Rotterdamie z Karenem Chaczanowem.

Dla polskiego tenisisty turniej w Rotterdamie będzie okazją do odbudowy formy po nieudanych zawodach we francuskim Montpellier. Hurkacz przegrał tam w pierwszej rundzie z Martinem Dammem. W singlowych zmaganiach w pierwszej rundzie na Polaka czeka już Kazach - Aleksander Bublik, który jest rozstawiony z trójką.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polska bohaterka IO wyznała całą prawdę! "Ręce i nogi się trzęsły, łzy w oczach"

 

To jednak nie koniec emocji z udziałem Polaka, bowiem zagra on również w deblu i jak się okazuje - zmienił partnera na czas tych zawodów. Pierwotnie Hurkacz miał zagrać w parze ze wspomnianym Bublikiem jednak jego partnerem w Holandii będzie Karen Chaczanow.

 

Rywalami Hurkacza i Chaczanowa będą Francisco Cabral oraz Lucas Miedler. Przy ewentualnym zwycięstwie czeka ich starcie z lepszymi rywalizacji Mark Wallner/Jakob Schnaitter - Kevin Krawietz/Tim Puetz.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ATP W ROTTERDAMIEHUBERT HURKACZTENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Katarzyna Kawa/Jan Zieliński - Demi Schuurs/David Pel. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 