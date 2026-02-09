Betclic 1 Liga: Chrobry Głogów - Stal Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Chrobry Głogów - Stal Rzeszów to spotkanie 20. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Chrobry Głogów - Stal Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

Chrobry Głogów - Stal Rzeszów to starcie 20. kolejki Betclic 1 Ligi. Sytuacja obu drużyn w tabeli rozgrywek jest zbliżona.

 

Wyżej, bo na szóstej lokacie, znajduje się Chrobry. Stal jest dziewiąta. Obie ekipy mają jednak na swoim koncie po 31 punktów.

 

Zespoły Chrobrego i Stali mierzyły się w tym sezonie Betclic 1 Ligi 2 sierpnia ubiegłego roku. Padł wtedy remis 2:2.

 

JC, Polsat Sport
