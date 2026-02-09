Opuścił Skrę i znalazł nowy klub! Oficjalnie ogłoszono transfer

Bartosz Krzysiek (rocznik 1990) w swej karierze reprezentował barwy wielu klubów: MKS MDK Warszawa, Ósemka Siedlce, Ślepsk Suwałki (2009-11), Indykpol AZS Olsztyn (2011-14), Effector Kielce (2014-15), Łuczniczka Bydgoszcz (2015-16), Jakarta Electric PLN (2017), AZS Częstochowa (2017-18), GKS Katowice (2018-19), Stal Nysa (2019-20), Daejeon Samsung Bluefangs (2020), Al-Salam (2021), Al-Nasr Rijad (2021-22), Delta Group Porto Viro (2022–23), Ajman Sports Club (2023-24) i Hatta Club Dubai (2024-25).

W październiku 2025 roku awaryjnie zasilił PGE GiEK Skrę Bełchatów, ratując zespół w obliczu kontuzji Alana Souzy. Spędził w Bełchatowie kilka miesięcy i zagrał w czternastu meczach PlusLigi. Po spotkaniu z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, w którym dał dobrą zmianę i zdobył 15 punktów, otrzymał statuetkę MVP. Pod koniec stycznia Alan wrócił do gry, a Krzysiek rozstał się z bełchatowskim klubem.

Krzysiek to doświadczony atakujący. Ma za sobą siedem sezonów w PlusLidze, w których rozegrał łącznie 143 mecze. Jako siatkarz zwiedził też kawał świata, a Shabab Al-Ahli będzie jego trzecim klubem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.