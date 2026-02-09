Czwarty tie-break z rzędu! Siatkarki ŁKS znów wygrały po pięciosetowym boju

W premierowej odsłonie przewagę uzyskały siatkarki ŁKS (5:8). Gospodynie odrobiły straty w środkowej części seta (14:14), ale później znów do głosu doszły łodzianki (19:22), które po ataku Mariany Brambilli miały piłkę setową przy stanie 21:24. Siatkarki Pałacu wygrały serię akcji i doprowadziły do rywalizacji na przewagi. Miała ona długi i zacięty przebieg, a decydujący okazał się as serwisowy Marty Pol (32:30).

Po wyrównanym początku drugiego seta, przewagę uzyskały gospodynie (14:11). Kluczowe dla losów tej części meczu okazało się wejście Regiane Bidias - seria zagrywek doświadczonej przyjmującej odwróciła wynik z 17:15 na 17:21. Tym razem łodzianki nie roztrwoniły przewagi, a ostatni punkt dał im zepsuty serwis rywalek (20:25).

Siatkarki ŁKS dość szybko uzyskały solidną zaliczkę w trzecim secie (5:11). Bydgoszczanki goniły wynik, złapały kontakt po asie Gabrieli Dębowskiej (17:18), a później odrobiły straty (19:19). Losy seta rozstrzygnęły się w dwóch akcjach od stanu 23:23 - najpierw skutecznie zaatakowała Wiktoria Makarewicz, a po chwili blok dał gospodyniom brakujący punkt (25:23).

Czwartego seta lepiej rozpoczęły łodzianki - po dwóch asach Regiane Bidias było 5:8. W dalszej części seta Pałac odrabiał straty, a przyjezdne odbudowywały przewagę (10:13, 14:18). Siatkarki ŁKS grały skuteczniej w ofensywie i dowiozły korzystny wynik. Gospodynie obroniły dwie piłki setowe, ale Anna Obiała atakiem z przechodzącej piłki ustaliła wynik na 22:25.

Początek decydującej partii toczył się przy przewadze ekipy z Łodzi (3:6). Po ataku Mariany Brambilli przyjezdne miały dwa oczka zaliczki przy zmianie stron (6:8). Siatkarki Pałacu odwróciły wynik (11:9), ale w ŁKS skutecznie grała Regiane Bidias i set zakończył się rywalizacją na przewagi. Obie ekipy miały piłki meczowe, ostatecznie wojnę nerwów wygrała ekipa z Łodzi. Brambilla zamknęła mecz skutecznym atakiem (15:17).

Najwięcej punktów: Wiktoria Makarewicz (20), Victoria Foucher (18), Pola Nowakowska (16), Marta Pol (11) – Pałac; Regiane Bidias (24), Mariana Brambilla (23), Thana Fayad (11), Sonia Stefanik (11), Anna Obiała (10) – ŁKS. Łodzianki skuteczniejsze w ataku, gospodynie dominowały w bloku (21-5!). MVP: Regiane Bidias (20/39 = 51% skuteczności w ataku + 4 asy; 30% pozytywnego przyjęcia).

Metalkas Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź 2:3 (32:30, 20:25, 25:23, 22:25, 15:17)

Pałac: Marta Pol, Marta Łyczakowska, Wiktoria Makarewicz, Dominika Witowska, Victoria Foucher, Pola Nowakowska – Monika Jagła (libero) oraz Julia Sobalska, Gabriela Dębowska, Oliwia Ziółkowska, Emilia Pinczewska. Trener: Dominik Żukowski.

ŁKS: Angelika Gajer, Mariana Brambilla, Sonia Stefanik, Thana Fayad, Daria Szczyrba, Anna Obiała – Anna Pawłowska (libero) oraz Weronika Centka-Tietianiec, Regiane Bidias, Daniela Cechetto. Trener: Adrian Chyliński.

