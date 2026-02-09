Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach 2026. Relacja na żywo

W konkursie na normalnej skoczni największą nadzieją Polaków jest debiutujący w igrzyskach Tomasiak. W tym sezonie Pucharu Świata dwukrotnie był piąty i zajmuje 14. miejsce w klasyfikacji generalnej. 19-latek prezentował się najlepiej z biało-czerwonych także na pierwszych olimpijskich treningach.

Stoch natomiast uczestniczy już w szóstych igrzyskach. Debiutował w Turynie w 2006 roku. Osiem lat później w Soczi triumfował w obu konkursach indywidualnych. W 2018 roku w Pjongczangu zdobył złoty medal na dużej skoczni, a drużynowo wywalczył brąz. W 2022 roku w Pekinie uplasował się tuż za podium na dużym obiekcie. 38-latek, najstarszy w stawce rywalizującej w Predazzo, raczej nie włączy się do walki o czołowe miejsca, gdyż na treningach wyraźnie odstawał od czołówki, ale chce godnie pożegnać się z igrzyskami.

Wąsek po konkursach w Zakopanem 10-11 stycznia został wycofany z Pucharu Świata i spokojnie przygotowywał się do igrzysk, choć jego nominacja była dość niespodziewana i została ogłoszona dopiero pod koniec stycznia. Nie startował w Sapporo, Willingen i mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie. 26-latek w poprzednim sezonie był najlepszym z Polaków, lecz w obecnej edycji Pucharu Świata wyżej od niego plasują się Tomasiak, Stoch, a nawet Maciej Kot i Piotr Żyła, których nie ma na igrzyskach.

Predazzo dobrze kojarzy się polskim kibicom skoków. W 2003 roku Adam Małysz zdobył tu dwa złote medale mistrzostw świata, a 10 lat później najlepszy na dużej skoczni w imprezie tej rangi był Stoch.

Faworytem poniedziałkowego konkursu będzie Domen Prevc. Słoweniec w tym sezonie wygrał Turniej Czterech Skoczni, został mistrzem świata w lotach narciarskich oraz odniósł 11 zwycięstw w Pucharze Świata i goni rekord swojego starszego brata Petera, który triumfował 15 razy w sezonie 2015/16.

W poniedziałek o zwycięstwo z Prevcem mogą rywalizować jego rodak Anze Lanisek, Japończycy Ryoyu Kobayashi i Ren Nikaido, Austriacy Daniel Tschofenig, Stefan Kraft i Jan Hoerl oraz Niemcy Philipp Raimund i Felix Hoffmann.

BS, PAP