TAURON Liga: Metalkas Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Metalkas Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź to starcie 13. kolejki TAURON Ligi. Oba zespoły walczą o jak najlepszą pozycję przed rozpoczęciem play-offów.

W tabeli rozgrywek wyżej, bo na piątym miejscu, znajduje się ŁKS. Siatkarki z Łodzi zgromadziły dotychczas 27 punktów.

Pałac plasuje się natomiast na siódmej lokacie. Gospodynie poniedziałkowego meczu mają na swoim koncie 18 "oczek".

Drużyny mierzyły się ze sobą w tej kampanii w grudniu ubiegłego roku. Wtedy wynikiem 3:2 triumfował ŁKS.

Relacja live i wynik na żywo meczu Metalkas Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

JC, Polsat Sport