TAURON Liga: Metalkas Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Metalkas Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź to spotkanie 13. kolejki TAURON Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Metalkas Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

Metalkas Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź to starcie 13. kolejki TAURON Ligi. Oba zespoły walczą o jak najlepszą pozycję przed rozpoczęciem play-offów.

 

ZOBACZ TAKŻE: Dominacja w finale! Siatkarki PGE Budowlanych Łódź zdobyły Puchar Polski

 

W tabeli rozgrywek wyżej, bo na piątym miejscu, znajduje się ŁKS. Siatkarki z Łodzi zgromadziły dotychczas 27 punktów.

 

Pałac plasuje się natomiast na siódmej lokacie. Gospodynie poniedziałkowego meczu mają na swoim koncie 18 "oczek".

 

Drużyny mierzyły się ze sobą w tej kampanii w grudniu ubiegłego roku. Wtedy wynikiem 3:2 triumfował ŁKS.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Metalkas Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

JC, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ŁKS COMMERCECON ŁODŹMETALKAS PAŁAC BYDGOSZCZSIATKÓWKATAURON LIGATAURON LIGA 2025/26

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 