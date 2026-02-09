TAURON Liga: Metalkas Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź. Relacja live i wynik na żywo
Metalkas Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź to spotkanie 13. kolejki TAURON Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Metalkas Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.
Metalkas Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź to starcie 13. kolejki TAURON Ligi. Oba zespoły walczą o jak najlepszą pozycję przed rozpoczęciem play-offów.
ZOBACZ TAKŻE: Dominacja w finale! Siatkarki PGE Budowlanych Łódź zdobyły Puchar Polski
W tabeli rozgrywek wyżej, bo na piątym miejscu, znajduje się ŁKS. Siatkarki z Łodzi zgromadziły dotychczas 27 punktów.
Pałac plasuje się natomiast na siódmej lokacie. Gospodynie poniedziałkowego meczu mają na swoim koncie 18 "oczek".
Drużyny mierzyły się ze sobą w tej kampanii w grudniu ubiegłego roku. Wtedy wynikiem 3:2 triumfował ŁKS.
