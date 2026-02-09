To wtedy Serena Williams może wrócić na kort! Znamy dokładną datę

Po raz pierwszy od jesieni 2022 roku status Amerykanki w rejestrach Międzynarodowej Agencji ds. Integralności Tenisa (ITIA) uległ zmianie. To właśnie 22 lutego mija wymagany regulaminem sześciomiesięczny okres, w którym zawodnik musi być dostępny do testów antydopingowych przed powrotem na kort. Wszystko wskazuje na to, że Williams dopełniła formalności i zarejestrowała się w systemie w sierpniu ubiegłego roku.

Młodsza z sióstr Williams złożyła wniosek o przywrócenie do puli testowej latem. Wiele wskazuje na to, że tenisistka miała ochotę na występ już podczas zeszłorocznego US Open, jednak przepisy dotyczące okresu karencji uniemożliwiły jej tak szybki start.

Nadal nie wiadomo jednak, kiedy i gdzie 44-latka zdecyduje się na pierwszy mecz po tak długiej przerwie. Kalendarz układa się dla niej idealnie, ponieważ teoretycznie mogłaby wystąpić już na początku marca podczas turnieju WTA 1000 w Indian Wells.

- Poinformowała nas, że chce wrócić do systemu. Nie wiem, czy to oznacza definitywny powrót, czy też chce po prostu dać sobie taką szansę. Mogę jedynie potwierdzić, że znajduje się w systemie i będzie musiała zgłaszać swoje miejsce pobytu - powiedział Adrian Bassett, rzecznik ITIA, cytowany przez "New York Times" w grudniu 2025 roku.