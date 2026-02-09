WTA w Doha: Magdalena Fręch - Ann Li. Relacja live i wynik na żywo

Magdalena Fręch udanie rozpoczęła zmagania w Doha i pokonała faworyzowaną Ludmiłę Samsonową. Choć nasza zawodniczka przegrywała 6:3, 4:6, 4:5, w końcówce zaprezentowała się znakomicie i obroniła nawet trzy piłki meczowe. Ostatecznie wygrała po tie-breaku 6:3, 4:6, 7:6 (7).

ZOBACZ TAKŻE: Trudna sytuacja Hurkacza. Polak traci kolejne punkty

Rywalką Fręch w kolejnej rundzie będzie Ann Li. Amerykanka pewnie pokonała w pierwszym meczu Leylah Fernandez 6:4, 6:3. Dla Polki najbliższe spotkanie będzie to szansa na przełamanie fatalnej serii. Dotąd obie zawodniczki mierzyły się czterokrotnie i zawsze wygrywała Li.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Ann Li na Polsatsport.pl.