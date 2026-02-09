Z kim zagra Iga Świątek? Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Beatriz Haddad Maia - Janice Tjen to spotkanie pierwszej rundy turnieju WTA w Dosze. Relacja live i wynik na żywo meczu Beatriz Haddad Maia - Janiec Tjen na Polsatsport.pl.

Rozpoczyna się turniej WTA w katarskiej Dosze. Na starcie stanie czołówka kobiecego touru, choć w tym roku kilka z nich, jak choćby liderka rankingu Aryna Sabalenka, postanowiło zrezygnować z udziału.

 

ZOBACZ TAKŻE: Trudna sytuacja Hurkacza. Polak traci kolejne punkty

 

Na starcie zawodów mamy trzy Polki - Magdę Linette, Igę Świątek oraz Magdalenę Fręch. Druga z Polek rozpocznie zmagania od drugiej rundy, gdzie jej przeciwniczką będzie zwyciężczyni spotkania pomiędzy Beatriz Haddad Maią (67. WTA) i Janice Tjen (46. WTA).

 

Brazylijka zameldowała się w głównej drabince turnieju po przejściu dwuetapowych kwalifikacji, w których pokonała reprezentantkę gospodarzy Maubarakę Al-Naimi oraz Rosjankę Anastazję Zacharową. Pochodząca z Indonezji tenisistka z kolei doszła do drugiej rundy turnieju w Abu Dhabi. Tam uznała wyższość Ludmiły Samsonowej.

 

Obie panie zagrają ze sobą po raz pierwszy historii. Wcześniej nie miały okazji do wzajemnej rywalizacji na korcie.

 

JZ, Polsat Sport
ATP Doha: Świątek vs Beatriz Haddad Maia - Janice Tjen. Iga wygra?
