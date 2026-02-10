Jest awans! Polak w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich

Zimowe

Michał Niewiński awansował do ćwierćfinału wyścigu na 1000 metrów w short tracku podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Polak w świetnym stylu wygrał swój bieg. W eliminacjach odpadł natomiast inny Biało-Czerwony - Felix Pigeon.

Zawodnik short tracku w czerwonym stroju z białymi elementami stoi na lodzie.
fot. AFP
Michał Niewiński awansował do ćwierćfinału short tracku

Mamy Polaka w ćwierćfinale wyścigu na 1000 metrów w short tracku podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Swój bieg eliminacyjny w kapitalnym stylu zwyciężył Michał Niewiński, który przekroczył linię mety z czasem 1:25,135.

 

Wcześniej natomiast udział w tej konkurencji zakończył Felix Pigeon. Polak w pewnym momencie ratował się przed upadkiem, przez co stracił szansę na awans i dojechał jako ostatni w swoim biegu.

 

Najszybszy w kwalifikacjach z wynikiem 1:23,828 był Kanadyjczyk Felix Roussel. Niewiński w ogólnym rozrachunku był piąty.

 

Dalsza część zmagań odbędzie się w czwartek.

JC, Polsat Sport
