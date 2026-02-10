Jest awans! Polak w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich

Mamy Polaka w ćwierćfinale wyścigu na 1000 metrów w short tracku podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Swój bieg eliminacyjny w kapitalnym stylu zwyciężył Michał Niewiński, który przekroczył linię mety z czasem 1:25,135.

ZOBACZ TAKŻE: Tomasiak nie wspomniał o tym choćby słowem. Teraz dopiero się zacznie

Wcześniej natomiast udział w tej konkurencji zakończył Felix Pigeon. Polak w pewnym momencie ratował się przed upadkiem, przez co stracił szansę na awans i dojechał jako ostatni w swoim biegu.

Najszybszy w kwalifikacjach z wynikiem 1:23,828 był Kanadyjczyk Felix Roussel. Niewiński w ogólnym rozrachunku był piąty.

Dalsza część zmagań odbędzie się w czwartek.

JC, Polsat Sport