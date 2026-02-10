Nie żyje dwukrotny zdobywca Super Bowl

W wieku 81 lat zmarł Ray Handley, postać niezwykle ważna dla historii klubu New York Giants (futbol amerykański). To właśnie on, jako asystent pierwszego trenera, miał udział w zdobyciu przez ten klub dwóch tytułów Super Bowl (XXI, XXV).

Płonąca świeca na ciemnym tle, symbolizująca pamięć i refleksję.
fot: PAP
Nie żyje Ray Handley

Handley rozpoczął swoją karierę jako asystent w sztabie szkoleniowym. Przez sześć lat odpowiadał za przygotowanie motoryczne zawodników ofensywnych (biegaczy). To właśnie w tym czasie zespół Giants odnosił największe sukcesy w swojej historii. Dwukrotnie zdobyli Super Bowl - najważniejszy mecz sezonu w Stanach Zjednoczonych.

 

W 1991 roku Amerykanin awansował na stanowisko pierwszego trenera ekipy z Nowego Jorku. Przejął on stery po legendarnym Billu Parcellsie. Jego kadencja na tym stanowisku trwała jednak tylko dwa sezony. Ostatecznie pod jego wodzą drużyna wygrała 14 spotkań, a przegrała 18, co skutkowało zwolnieniem go z funkcji.

 

Po zakończeniu współpracy z Giants w 1992 roku, Handley podjął nietypową decyzję o całkowitym zakończeniu kariery trenerskiej. Nie szukał zatrudnienia w innych klubach ligi NFL ani nie został telewizyjnym ekspertem, co jest częstą drogą dla byłych szkoleniowców. Przez kolejne dekady unikał mediów i wywiadów, a także prowadził spokojne życie na emeryturze z dala od sportu zawodowego.

