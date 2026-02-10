World Athletics Indoor Tour Gold w Belgradzie. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Inne

Już w najbliższą środę, 11 lutego, w stolicy Serbii odbędzie się kolejny mityng z cyklu World Athletics Indoor Tour Gold. Gdzie obejrzeć mityng? Transmisja mityngu World Athletics Indoor Tour Gold w Belgradzie w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:00.

Grupa lekkoatletów pozuje do zdjęcia, stojąc na bieżni.
fot: PAP
Jakub Szymański

Oczy polskich kibiców podczas mityngu w Belgradzie będą zwrócone przede wszystkim na Jakuba Szymańskiego, który w tym sezonie jest nie do zatrzymania i celuje w kolejne zwycięstwo na dystansie 60 metrów przez płotki.

 

Nasz halowy mistrz Europy notuje wręcz wymarzony początek roku. Szymański jest jak dotąd niepokonany - wygrał wszystkie sześć biegów, w których brał udział, wliczając w to zarówno eliminacje, jak i finały.

 

ZOBACZ TAKŻE: Popis Szymańskiego w Ostrawie! Dwóch Polaków w czołówce

 

Choć dla polskich fanów najważniejszy będzie występ naszego płotkarza, w Belgradzie zaroi się też od innych gwiazd lekkiej atletyki. W pchnięciu kulą zobaczymy będącego w życiowej formie Jordana Geista. Na skoczni w dal zaprezentuje się natomiast mistrz olimpijski Miltiadis Tentoglou, szukający rewanżu za zeszłoroczne niepowodzenie w tej hali.

 

Transmisja mityngu World Athletics Indoor Tour Gold w Belgradzie w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:00.

ŁO, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEJAKUB SZYMAŃSKILEKKOATLETYKAWORLD ATHLETICS INDOOR TOUR GOLDWORLD ATHLETICS INDOOR TOUR GOLD W BELGRADZIE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Daniel Górski, oficjalny vloger siatkarskiej reprezentacji Polski, gościem Polsat Sport Talk Extra
Zobacz także

Kto podgląda polskich siatkarzy?

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 