Wspaniała historia! Rodzeństwo ze złotym medalem olimpijskim

Szwedzkie rodzeństwo Isabella i Rasmus Wranaa zdobyli złoty medal w curlingu w parach mieszanych podczas igrzysk olimpijskich Mediolan - Cortina d'Ampezzo. We wtorkowym finale wygrali z drużyną Stanów Zjednoczonych 6:5.

Para sportowców w niebieskich kurtkach z medalem na szyi, uśmiechają się.
fot. PAP
Isabella i Rasmus Wranaa ze złotym medalem igrzysk olimpijskich

Amerykanie Cory Thiesse i Korey Dropkin są pierwszymi reprezentantami tego kraju, którzy stanęli na olimpijskim podium w curlingu par mieszanych.

 

Rodzeństwo Wranaa od dzieciństwa trenowało pod okiem swojego ojca, Matsa.

 

Brązowy krążek wywalczyli Włosi, po zwycięstwie nad Brytyjczykami 5:3. Stefania Constantini i Amos Mosaner bronili mistrzowskiego tytułu. Dopingował ich tłum kibiców, zwłaszcza że reprezentantka gospodarzy pochodzi z Cortiny d'Ampezzo, gdzie odbywała się rywalizacja.

 

Brytyjczycy Jennifer Dodds i Bruce Mouat okazali się wielkimi przegranymi turnieju, gdyż awansowali do rozgrywki finałowej po wyjściu z rundy grupowej z największą liczbą zwycięstw spośród wszystkich par.

PAP
