Wspaniała historia! Rodzeństwo ze złotym medalem olimpijskim

Amerykanie Cory Thiesse i Korey Dropkin są pierwszymi reprezentantami tego kraju, którzy stanęli na olimpijskim podium w curlingu par mieszanych.

Rodzeństwo Wranaa od dzieciństwa trenowało pod okiem swojego ojca, Matsa.

Brązowy krążek wywalczyli Włosi, po zwycięstwie nad Brytyjczykami 5:3. Stefania Constantini i Amos Mosaner bronili mistrzowskiego tytułu. Dopingował ich tłum kibiców, zwłaszcza że reprezentantka gospodarzy pochodzi z Cortiny d'Ampezzo, gdzie odbywała się rywalizacja.

Brytyjczycy Jennifer Dodds i Bruce Mouat okazali się wielkimi przegranymi turnieju, gdyż awansowali do rozgrywki finałowej po wyjściu z rundy grupowej z największą liczbą zwycięstw spośród wszystkich par.

PAP