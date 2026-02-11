WTA w Dosze: Jelena Ostapenko - Camila Osorio. Relacja live i wynik na żywo
Jelena Ostapenko - Camila Osorio to mecz trzeciej rundy tegorocznej edycji turnieju WTA w Dosze. Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Ostapenko - Camila Osorio na Polsatsport.pl.
Ostapenko ma za sobą dwa starcia podczas rywalizacji w Katarze. Oponentkami Łotyszki były kolejno: Anastasija Zacharowa i Jekatierina Aleksandrowa. Tylko w starciu z pierwszą z wymienionych zawodniczek Ostapenko przegrała seta.
Osorio również rozegrała dwa mecze na tej edycji turnieju w Dosze. Najpierw pokonała Emmę Raducanu, która była zmuszona skreczować w trzecim secie. Później wyższość Kolumbijki musiała uznać Katerina Siniakova.
