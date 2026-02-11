WTA w Dosze: Jelena Rybakina - Qinwen Zheng. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Jelena Rybakina - Qinwen Zheng to mecz trzeciej rundy tegorocznej edycji turnieju WTA w Dosze. Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Rybakina - Qinwen Zheng na Polsatsport.pl.

Rybakina ma za sobą jeden pojedynek w tej edycji zmagań w Katarze. Jej przeciwniczką była Xinyu Wang. Pochodząca z Kazachstanu zawodniczka bez większych problemów przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę, nie tracąc w całym meczu ani jednego seta. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Rybakina goni Świątek! Jak wygląda ranking WTA po wtorkowych meczach?

 

Teraz jej oponentką będzie Qinwen Zheng. Chinka ma za sobą dwa bardzo trudne starcia. Jej przeciwniczkami były Sofia Kenin i Alycia Parks. Oba mecze rozstrzygnęły się w trzech setach.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Rybakina - Qinwen Zheng na Polsatsport.pl.

AA, Polsat Sport
