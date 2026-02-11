WTA w Dosze: Mirra Andriejewa - Victoria Mboko. Relacja live i wynik na żywo

Andriejewa w tej edycji zmagań w Katarze rozegrała tylko jedno spotkanie. Rosjanka otrzymała bowiem od organizatorów turnieju wolny los, dzięki czemu zaczęła grę od drugiej rundy. Jej jedyną przeciwniczką była Magda Linette. Poznanianka przegrała w dwóch setach, chociaż postawiła się oponentce, doprowadzając w pierwszej partii do tie-breaka.

Mboko ma natomiast na swoim koncie już dwa starcia w Dosze. Jej rywalkami były Marie Bouzkova i Wiera Zwonariowa. Kanadyjka nie przegrała jeszcze ani jednego seta w Katarze.

Relacja live i wynik na żywo meczu Mirra Andriejewa - Victoria Mboko na Polsatsport.pl.

AA, Polsat Sport