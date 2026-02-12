W dwóch poprzednich meczach z DevelopResem Rzeszów w tym sezonie siatkarki Sokoła & Hagric Mogilno zdołały rywalkom urwać po secie. Zespół z Podkarpacia tym razem również jest zdecydowanym faworytem - obecnie plasuje się na czele ligowej tabeli, podczas gdy Sokół jest 10.



Poprzednie spotkanie ekipa z Rzeszowa rozegrała w ramach półfinału Tauron Pucharu Polski. Uległa w nim PGE Budowlanym Łódź 1:3. Zatarg z innym zespołem z Łodzi - ŁKS-em Commercecon - ma za to Sokół Mogilno. W 18. kolejce Tauron Ligi przegrał z nim 2:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu Sokół & Hagric Mogilno - DevelopRes Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport