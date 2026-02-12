Trwa turniej WTA w katarskiej Dosze. Tenisistki rywalizują na etapie ćwierćfinałów. W najlepszej ósemce zawodów mamy jedną reprezentantkę Polski - Igę Świątek.

W jednym z meczów 1/4 finału zmierzą się Karolina Muchova oraz Anna Kalinska. Reprezentantka Czech po drodze wyeliminowała Rumunkę Jaqueline Cristian oraz swoją rodaczkę Terezę Valentovą. W meczu trzeciej rundy Muchova pokonała inną Czeszkę, Karolinę Pliskovą lecz było to spowodowane kreczem rywalki.

Z kolei Kalinska rozprawiła się po kolei z Hiszpanką Jessicą Bouzas Maneiro, Amerykanką Emmą Navarro oraz Ukrainką Eliną Switoliną. Szczególnie zwycięstwo z dwiema ostatnimi rywalkami robi wrażenie, gdyż są to odpowiednio dwunasta i siódma rozstawiona zawodniczka w katarskim turnieju.

Obie panie ostatni raz rywalizowały ze sobą w 2024 roku. Podczas ćwierćfinałowego spotkania turnieju WTA w chińskim Ningbo górą była Muchova, która ograła Kalinską 2:1 (2:6, 6:2, 6:3).

JZ, Polsat Sport