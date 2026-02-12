WTA w Dosze: Jelena Rybakina - Victoria Mboko. Relacja live i wynik na żywo

Rybakina przystąpiła do pierwszego w tym roku "tysięcznika" po wielkim triumfie w Australian Open. Przypomnijmy, że w wielkim finale w Melbourne Kazaszka ograła liderkę światowych list - Arynę Sabalenkę.

W drodze do ćwierćfinału trzecia rakieta świata pokonała dwie Chinki: Xinyu Wang i Qinwen Zheng. Z kolei Victoria Mboko okazała się lepsza od Wiera Zwonariowej i Mirry Andriejewej.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Rybakina - Victoria Mboko na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport