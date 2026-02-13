W walce wieczoru rękawice skrzyżują Michał Gniady (były zawodnik m.in. KSW) oraz Sanjar Yusupov. Reprezentant Tadżykistanu w swoim ostatnim występie na gali DFN 7 błyskawicznie, bo już po 48 sekundach, znokautował Sviatoslava Zhymanova. W zawodowym rekordzie ma tylko jedną porażkę.

W karcie walk nie zabraknie też innych interesujących nazwisk. Zobaczymy m.in. Wojciecha Wociala (pierwszego w historii mistrza TFL Young Blood w semi-pro MMA), który zadebiutuje w formule zawodowej, oraz Patryka Pietrasika, dla którego będzie to już piąty występ w szeregach TFL.

Transmisja gali TFL 36 w piątek, 13 lutego, od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć także w internecie na Polsat Box Go.

Gala TFL 36 w Warszawie. Wyniki walk:

Walka wieczoru:

Kat. 77 kg: Sanjar Yusupov (4-1-0) - Michał Gniady (3-2-0) - walka na zasadach MMA

Karta główna:

Kat. 77 kg: Wojciech Wocial (0-0-0) - Mateusz Mitko (1-0-0) - walka na zasadach MMA

Kat. 73 kg: Patryk Pietrasik (5-5-0) - Patryk Dubaczyński (5-8-0) - walka na zasadach półzawodowego MMA

Kat. 77 kg: Anton Bardabush (0-1-0) - Dawid Nowak (0-3-0) - walka na zasadach K1

Kat. 80 kg: Daniel Lisiewicz (0-1-0) - Ernest Dorosz (2-1-0) - walka na zasadach MMA

Kat. 73 kg: Jakub Chorąży (5-1-0) - Paweł Bielicki (1-0-0) - walka na zasadach półzawodowego MMA

Kat. 67 kg: Jan Rykaczewski (1-0-0) - Kacper Pechcin (3-1-0) - walka na zasadach K1

Kat. 120 kg: Kamil Duran (3-1-0) - Jakub Mazur (2-3-0) - walka na zasadach półzawodowego MMA

Karta wstępna:

Kat. 100 kg: Amadeusz Mućka (0-3-0) - Mateusz Dzik (2-1-0) - walka na zasadach K1

Kat. 61 kg: Kacper Małek (0-5-0) - Adam Saghir (2-1-0) - walka na zasadach półzawodowego MMA

Kat. 61 kg: Aleks Wietrzyński (1-1-0) - Ksawery Mosing (3-0-0) - walka na zasadach półzawodowego MMA

ŁO, Polsat Sport