To spotkanie to konfrontacja sąsiadów w ligowej tabeli. Radomiak rozegrał 19 meczów, w których zdobył 27 punktów. Taki sam dorobek, ale w 20 spotkaniach uzbierała Korona. Jedni i drudzy, będący na ósmej i dziewiątej lokacie, są blisko czołowych lokat, ale... wcale nie są jeszcze pewni utrzymania, bo ich przewaga nad strefą spadkową przed tą kolejką wynosi siedem "oczek".

Radomiak w nowym roku rozegrał jedno spotkanie, w którym zremisował bezbramkowo w Częstochowie z Rakowem. Z kolei Korona zaczęła od wygranej w Warszawie z Legią 2:1, a następnie przegrała u siebie z Zagłębiem Lubin 1:2.

W rundzie jesiennej to Kielczanie okazali się znacznie lepsi od Radomian, czego dowodem wynik 3:0.

KN, Polsat Sport