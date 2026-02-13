Dla częstochowskiego zespołu jest to spotkanie z gatunku "o życie". Wystarczy powiedzieć, że Norwid zajmuje ostatnie miejsce ze stratą aż pięciu punktów do bezpiecznej lokaty. Mało pocieszający jest fakt, że podopieczni Ljubomira Travicy rozegrali mecz mniej od drużyn będących tuż nad nimi.

Gorzowianie znajdują się dwie pozycje wyżej z sześcioma "oczkami" więcej i jeżeli wygrają piątkowe starcie, praktycznie będą o krok od utrzymania. Norwid koniecznie potrzebuje zwycięstwa, aby realnie przedłużyć na to szansę. Tym bardziej, że ekipa spod Jasnej Góry ma bardzo trudny terminarz na finiszu rundy zasadniczej. Mowa o spotkaniach z Jastrzębskim Węglem, PGE Projektem Warszawa, Asseco Resovią Rzeszów, ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, PGE GiEK Skrą Bełchatów, Treflem Gdańsk i Bogdanką LUK Lublin. O powiększenie dorobku będzie zatem piekielnie ciężko.

Cuprum ma niemal identyczny kalendarz, więc dla gospodarzy to również olbrzymia okazja, aby umocnić się w tabeli. W listopadzie Gorzowianie wygrali w Częstochowie po tie-breaku.

Gdzie obejrzeć mecz Cuprum - Norwid? O której godzinie?

Transmisja meczu Cuprum Stilon Gorzów - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa od godz. 20:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.

Polsat Sport