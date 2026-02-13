PlusLiga: Jastrzębski Węgiel - PGE GiEK Skra Bełchatów. Transmisja TV oraz stream online

Obie drużyny w ostatnim ćwierćwieczu wielokrotnie między sobą rozstrzygały kwestie najważniejszych trofeów w kraju. W tym sezonie wygląda to inaczej. Jastrzębianie plasują się dopiero na siódmej pozycji i nadal nie mogą być pewni udziału w fazie play-off PlusLigi. Ich przewaga nad dziewiątą Skrą wynosi zaledwie trzy punkty. Bełchatowianie są tuż "pod kreską" i tracą dwa "oczka" do ósmej ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Warto jednak podkreślić, że podopieczni Krzysztofa Stelmacha rozegrali aż trzy mecze mniej od ZAKSY i dwa mecze mniej od Jastrzębskiego. Duże prawdopodobieństwo, że któregoś z trzech utytułowanych klubów zabraknie w najlepszej ósemce rozgrywek. Skra walczy o przełamanie sześciu porażek z rzędu - pięciu w PlusLidze i jednej w Pucharze Polski. Pod koniec stycznia Bełchatowianie nie popisali się na własnym parkiecie z InPost ChKS-em Chełm, przegrywając z beniaminkiem 1:3.

Jastrzębianie w środku tygodnia rywalizowali w Pucharze CEV i przegrali z Piacenzą w 1/8 finału 1:3. Drużynę z Górnego Śląska czeka jeszcze rewanż z włoskim gigantem. Ponadto czterokrotni mistrzowie Polski pragną zrewanżować się Skrze za porażkę 1:3 w listopadzie. Przekonamy się dla kogo piątek 13 lutego okaże się pechowy.

Gdzie obejrzeć mecz Jastrzębski - Skra? O której godzinie?

Transmisja meczu Jastrzębski Węgiel - PGE GiEK Skra Bełchatów od godz. 17:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.

Polsat Sport