WTA w Doha: Jelena Ostapenko - Victoria Mboko. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Jelena Ostapenko - Victoria Mboko to półfinał turnieju WTA w Doha. Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Ostapenko - Victoria Mboko na Polsatsport.pl.

Turniej rangi WTA 1000 w Doha wkracza w decydujące fazy. Przed nami ostateczne rozstrzygnięcia. W walce o końcowe trofeum pozostało bowiem cztery tenisistki.

 

W pierwszym z półfinałów mierzą się Łotyszka Jelena Ostapenko i rozstawiona z "10" Kanadyjka Victoria Mboko. Dla obu pań to pierwszy bezpośredni pojedynek.

 

Dotychczas w Katarze zawodniczki wygrały po cztery spotkania. Ostapenko pokonała Rosjanki Anastazję Zacharową i Jekatieriną Aleksandrową oraz Kolumbijkę Camilę Osorio i Włoszkę Elisabettę Cocciaretto.

 

Mboko odprawiła natomiast Czeszkę Marie Bouzkovą, Rosjanki Wierę Zwonariową i Mirrę Andriejewą oraz Kazaszkę Jelenę Rybakinę.

 

JC, Polsat Sport
