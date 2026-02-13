WTA w Doha: Maria Sakkari - Karolina Muchova. Relacja live i wynik na żywo

Turniej rangi WTA 1000 w Doha wkracza w decydujące fazy. Przed nami ostateczne rozstrzygnięcia. W walce o końcowe trofeum pozostało bowiem cztery tenisistki.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek musi uważać! Rywalka zbliża się w rankingu WTA

W drugim z półfinałów mierzą się Maria Sakkari i rozstawiona z "14" Karolina Muchova. Dla obu pań to szósty bezpośredni pojedynek. W pierwszym górą była Greczynka, a w kolejnych czterech lepsza okazała się Czeszka.

Dotychczas w Katarze zawodniczki wygrały po cztery spotkania. Sakkari pokonała Turczynkę Zeynep Sonmez, Włoszkę Jasmine Paolini, Francuzkę Warwarę Graczową i Polkę Igę Świątek.

Muchova odprawiła natomiast Rumunkę Jaqueline Cristian, swoje rodaczki Terezę Valentovą i Karolinę Pliskovą oraz Rosjankę Annę Kalinską.

Relacja live i wynik na żywo meczu Maria Sakkari - Karolina Muchova na Polsatsport.pl.

JC, Polsat Sport