WTA w Doha: Maria Sakkari - Karolina Muchova. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Maria Sakkari - Karolina Muchova to półfinał turnieju WTA w Doha. Relacja live i wynik na żywo meczu Maria Sakkari - Karolina Muchova na Polsatsport.pl.

Turniej rangi WTA 1000 w Doha wkracza w decydujące fazy. Przed nami ostateczne rozstrzygnięcia. W walce o końcowe trofeum pozostało bowiem cztery tenisistki.

 

W drugim z półfinałów mierzą się Maria Sakkari i rozstawiona z "14"  Karolina Muchova. Dla obu pań to szósty bezpośredni pojedynek. W pierwszym górą była Greczynka, a w kolejnych czterech lepsza okazała się Czeszka.

 

Dotychczas w Katarze zawodniczki wygrały po cztery spotkania. Sakkari pokonała Turczynkę Zeynep Sonmez, Włoszkę Jasmine Paolini, Francuzkę Warwarę Graczową i Polkę Igę Świątek.

 

Muchova odprawiła natomiast Rumunkę Jaqueline Cristian, swoje rodaczki Terezę Valentovą i Karolinę Pliskovą oraz Rosjankę Annę Kalinską.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Maria Sakkari - Karolina Muchova na Polsatsport.pl.

JC, Polsat Sport
KAROLINA MUCHOVAMARIA SAKKARITENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA 1000 DOHAWTA 1000 DOHA 2026WTA DOHAWTA DOHA 2026WTA TOUR

