WTA w Doha: Maria Sakkari - Karolina Muchova. Relacja live i wynik na żywo
Maria Sakkari - Karolina Muchova to półfinał turnieju WTA w Doha. Relacja live i wynik na żywo meczu Maria Sakkari - Karolina Muchova na Polsatsport.pl.
Turniej rangi WTA 1000 w Doha wkracza w decydujące fazy. Przed nami ostateczne rozstrzygnięcia. W walce o końcowe trofeum pozostało bowiem cztery tenisistki.
W drugim z półfinałów mierzą się Maria Sakkari i rozstawiona z "14" Karolina Muchova. Dla obu pań to szósty bezpośredni pojedynek. W pierwszym górą była Greczynka, a w kolejnych czterech lepsza okazała się Czeszka.
Dotychczas w Katarze zawodniczki wygrały po cztery spotkania. Sakkari pokonała Turczynkę Zeynep Sonmez, Włoszkę Jasmine Paolini, Francuzkę Warwarę Graczową i Polkę Igę Świątek.
Muchova odprawiła natomiast Rumunkę Jaqueline Cristian, swoje rodaczki Terezę Valentovą i Karolinę Pliskovą oraz Rosjankę Annę Kalinską.
